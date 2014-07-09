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النجمات ينقُلن عرض Chanel إلى الصف الأول!

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النجمات ينقُلن عرض Chanel إلى الصف الأول! النجمات ينقُلن عرض Chanel إلى الصف الأول!

الأربعاء 09-07-2014 14:19

عرضت دار Chanel مجموعتها للـ Haute Couture لخريف وشتاء 2014 -2015 البارحة في باريس، وقد كانت مجموعة غاية في الروعة والابداع، حيث أعادتنا الى أيام الطفولة وقصص الأميرات والفرسان الخيالية. وقد حضر العرض عدد كبير من النجمات العالميات اللواتي تألقوا بأجمل تصميمات الدار وغيرها من الأزياء العصرية والمميزة، ومنهن الممثلة Kristen Stewart، Lily Collins، Nina Dobrev، وكذلك عارضات الأزياء Poppy Delevingne، وAlice Delal، وملهمة الدار وعارضة الأزياء المُخضرمة Ines de la Fressange، وأخصائية الموضة Mira Duma وغيرهن... وقد استطعن جذب الأنظار الى الصف الأول بأناقتهن وأساليبهن الفريدة في الموضة.
لقد أعجبتنا عصرية Mira Duma وأناقة Poppy Delevingne وأنت من برأيك كانت الأكثر أناقة في الصف الأول لعرض Chanel Couture؟

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سيدتي