الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25500 ميجاوات والفصل أمس 2010 ‏ميجاوات‎‏

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن أقصى حمل متوقع اليوم الأربعاء يبلغ 25500 ميجاوات، مشيرة إلى أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الاثنين بلغ 2010 ميجاوات.
وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الثلاثاء بلغ 25550 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 19450 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل يظهر باللون الأخضر حتى الساعة الحادية عشرة و 50 دقيقة صباح اليوم، وهو ما يفيد بأن الحمل آمن، وتوجيه الشكر للمواطنين على المشاركة في ترشيد الاستهلاك.
ومن جانبها ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ