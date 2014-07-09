الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25500 ميجاوات والفصل أمس 2010 ‏ميجاوات‎‏

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة ‏‏الشبكة أن أقصى حمل ‏متوقع اليوم الأربعاء يبلغ 25500 ميجاوات، مشيرة إلى أن فصل ‏‏الأحمال ‏أثناء ذروة أمس الاثنين بلغ ‏‏2010 ميجاوات.‏‎‏ ‏

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس ‏‏‏الثلاثاء بلغ 25550 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 19450 ميجاوات.‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل يظهر باللون الأخضر حتى الساعة الحادية ‏عشرة و 50 دقيقة صباح اليوم، وهو ما يفيد بأن الحمل آمن، وتوجيه الشكر للمواطنين على ‏المشاركة في ترشيد الاستهلاك. ‏

‏ ومن جانبها ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏

أ ش أ