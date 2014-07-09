القبض على سائقين بالمنوفية لتحريضهم على الإضراب اعتراضا على التعريفة الجديدة

ألقت مباحث المرور بالمنوفية القبض على 3 سائقين بخط ” شبين الكوم – منوف ” بعد قيامهم بتحريض السائقين على الإضراب عن العمل ومنع سيارتهم من التحميل بالموقف وإعاقة حركة السير إعتراضا على تعريفة الأجرة الجديدة بالموقف.

وأكد السيد ندا مدير إدارة المرور بالمنوفية أنه تم إلقاء القبض على أنور محمد اسماعيل شحاته -32 سنة- و محمد أحمد موسى -85 سنة- و نجله محمود -30 سنة- حال قيامهم بتحريض السائقين للإضراب.

تمكن رجال المرور من احتواء الموقف والتعامل مع الإضراب بكل حزم وتم إنهائه وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة.