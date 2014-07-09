معهد الفلك: شهر رمضان 29 يوماً والسبت القادم قمره يصبح بدرا

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن بدر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1435 سيكتمل فلكيا يوم السبت القادم فى الساعة الواحدة ظهرا و26 دقيقة معلنا انتصاف الشهر ، مشيرا الى ان اوجه القمر فى هلال الشهر الهجرى تمر بأربع مراحل من بداية الشهر لنهايته وهى مراحل ” الميلاد والتربيع الاول والبدر والتربيع الاخر “.

وقال فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم إن علماء الفلك بالمعهد يتابعون تلك المراحل لتدقيق الحسابات الفلكية حيث يتم مطابقتها مع ما اسفرت عنه الحسابات والمعادلات الفلكية للتأكد من صحتها ، مشيرا الى انه طبقا لتلك الحسابات فإن شهر رمضان الحالى سيكون 29 يوما.

واشار الى ان هلال رمضان اكمل تربيعه الاول يوم السبت الماضى فى الساعة الثانية بعد الظهر وان تربيع اول شهر رمضان توسط كوكبى المريخ وزحل ووقع بجوار السنبلة ” برج العذراء “، لافتا الى ان القمر بعدما يكتمل بدرا يبدأ فى التناقص مرة أخرى الى ان يصل الى تربيع اخر بعد اسبوع من منتصف الشهر فى الساعة الرابعة صباحا و9 دقائق .

واضاف ان مدة ساعات الصوم تتناقص بمرور الشهر حيث كان فى بدايته 15 ساعة و50 دقيقة ، ووصلت الى 15 ساعة و47 دقيقة فى مرحلة التربيع الاول فيما تصل الى 15 ساعة و42 دقيقة يوم اكتمال القمر بعدها تسجل 15 ساعة و30 دقيقة يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الحالى وهو اليوم الذى من المتوقع حسابيا ان يكون الاخير فى هذا الشهر الكريم .

أ ش أ