وزير الإسكان يصدر 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء في “العبور” و”العاشر”

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إزالة جديدة فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان، فى إطار عودة هيبة القانون، والحفاظ على المدن الجديدة من العشوائية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص فى المدينتين.

وأكد الوزير أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها تمضى قدما فى تطبيق القانون، ولن يسمح بمخالفات أو تعديات جديدة على الأراضى والوحدات السكنية فى هذه المدن.

وجاء القرار الأول رقم 393 والخاص بإزالة المخالفات المقامة على القطعة رقم 10 محلية ( 8 ج) بالحى الأول بمدينة العبور، حيث قام صاحب القطعة بتنفيذ وبناء غرف السطح بنسبة أكبر من النسبة البنائية وصب أعمدة الدور الرابع علوى بالمخالفة لاشتراطات التخصيص وبدون ترخيص ، فيما القرار الثانى رقم 394 خاص بإزالة المخالفات الواقعة على القطعة رقم 1 بمركز الحى الثامن بالمرحلة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام صاحب القطعة ببناء دورين بدون تراخيص.

وحدد القرار رقم 395 إزالة المخالفات الواقعة على قطعة الأرض رقم 146 بالقطاع ( ج 1) بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان ، حيث تم البناء على الردود الخلفى والجانبى بالكامل بالدور الأرضى والأول علوى بدون ترخيص وبالمخالفة للشروط البنائية.