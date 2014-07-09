ضابط بالجيش الإسرائيلي: ألقينا 400 طن من القنابل والصواريخ علي قطاع غزة

قال ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ألقت على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين نحو 400 طن من القنابل والصواريخ.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن الضابط الذي لم تحدد هويته، قوله اليوم الأربعاء، ” سلاح الجو قصف قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بنحو 400 طن من القنابل والصواريخ وبالتالي يزداد حجم الدمار في القطاع”.

أرجع الضابط الإسرائيلي هذه العملية إلي أنه تمتلك التنظيمات في قطاع غزة بضع مئات من الصواريخ بعيدة المدى وان بعضها مخفية في أماكن لا يمكن استهدافها.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إنه “سيتم توسيع رقعة المعركة ضد حماس خلال الأيام القادمة”، مضيفًا أن حماس “تدفع ثمنا باهظا”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن يعالون قوله إنه ” من وجهة نظرنا فان هذه العملية (على غزة) لن تنتهي في أي وقت قريب وعلينا أن نحافظ على الصمود والصبر، سنواصل ضرب حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية بقوة من الجو والبحر والبر من اجل ضمان امن موطني إسرائيل”.