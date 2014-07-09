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وزير الخارجية الموريتاني يغادر بعد لقاء السيسى

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وزير الخارجية الموريتاني يغادر بعد لقاء السيسى وزير الخارجية الموريتاني يغادر بعد لقاء السيسى

مطار-القاهرة

غادر وزير الخارجية الموريتاني احمد ولد تكدي مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاربعاء على الطائرة المصرية عائدا الى بلاده عبر تونس منهيا اجراءات سفره بقاعة كبار الزوار.

وكان وزير الخارجية الموريتانى قد التقى اول امس مع الرئيس عبد الفتاح بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

حمل وزير الخارجية الموريتاني، رسالة للسيسى من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني، مع نقل تحيات وتقدير رئيس بلاده إلى الرئيس السيسي، معربا عن تأييدها ودعمها لمصر، وتمنياتها لها بكل التقدم والازدهار.

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