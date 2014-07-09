ضخ كميات كبيرة من السلع المخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم ، أنه اتفق مع مجموعة كبيرة من كبار منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص علي ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومحلات البقالة التموينية.

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده مع مجموعة كبيرة من منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص وحضره اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس الادارة أنه يتم حاليا وضع ألية للتحالف بين القطاع العام والقطاع الخاص في إستثمار الطاقات الكامنة في مصانع القطاع العام للعمل علي زيادة الانتاج وتطوير المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج بما يؤدي الي زيادة أرباح الشركات وتحسين مستوي دخول العاملين.

وأشار حنفي إلى أنه سوف يتم تحديث الالات والمعدات بالمصانع للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطوير خطوط الانتاج بها لرفع كفاءتها لزيادة وتطوير المنتجات.