لاعبو الأرجنتين يتذكرون دي ستيفانو من البرازيل

بيلو هوريزونتي(إفي): أعرب عدد كبير من لاعبي المنتخب الأرجنتيني اليوم عن حزنهم لوفاة أسطورة ريال مدريد الإسباني ألفريدو دي ستيفانو أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما وذلك قبل مواجهة هولندا غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم.

ولم يخف خابيير ماسكيرانو تأثره الكبيرة بالخبر حيث قال "لم أشاهده يلعب ولكن جدي ووالدي أخبراني بالكثير عن ألفريدو وطريقة لعبه، لقد كان فخرا للكرة العالمية وبكل تأكيد سنفتقده كثيرا".

وأضاف اللاعب "لقد قام بالكثير لهذه الرياضة ولكن كل ما تركه لنا داخل وخارج الملعب تحول إلى أسطورة كبيرة".

من ناحيته أعرب جونزالو إيجواين عن أسفه الشديد لوفاة دي ستيفانو حيث قال "لقد ساعدني كثيرا حينما كنت شابا ولدى وصولي للريال، دائما كان قريبا مني وتعامل معي بشكل رائع".

وأردف مهاجم نابولي الحالي "لا توجد كلمات شكر تفي حقه، وفاته آلمتني كثيرا، إنه يستحق كل فعاليات التكريم من كل أنحاء العالم".

وقال سكرتير المنتخبات الأرجنتينية كارلوس بيلاردو والدموع في عينيه "بدأت كرة القدم بسببه، كان الأعظم في التاريخ وبمرور الوقت أصبح مرجعية لكل من يحب هذه الرياضة الرائعة".

وأشار بابلو زاباليتا من جانبه إلى أن "دي ستيفانو كان بدون شك من علامات كرة القدم".

وأصيب دي ستيفانو، الذي يعد واحدا من أفضل أربعة لاعبين في التاريخ إلى جانب بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كرويف، السبت الماضي بتوقف في عضلة القلب، وتوفي بالأمس عن 88 عاما.

وولد الراحل الملقب بـ"لا سايتا روبيا" (السهم الأشقر) في الرابع من يوليو/تموز عام 1926 في بوينوس آيرس بالأرجنتين، وارتبط بالنادي الملكي بين عامي 1953 و1964 ، في واحدة من أكثر الفترات مجدا بتاريخ فريق العاصمة الإسبانية.