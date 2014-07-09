مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصي وسط تكبيرات المصليين

اقتحم مستوطنون إسرائيليون بقيادة الحاخام المتطرف “يهودا غليك”، صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الخاصة.

وقال مدير الإعلام في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، محمود أبو العطا لوكالة “صفا” إن 20 مستوطنًا بقيادة “غليك” اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحراسة شرطية مشددة.

وأوضح أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على البوابات، وقامت بالتدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى الأقصى، لافتًا إلى تواجد المئات من المصلين وطلاب مصاطب العلم داخل المسجد والذين تعالت أصوات تكبيراتهم رفضًا لهذا الاقتحام.

وحذّرت مؤسسة الأقصى من تصاعد حدة وزيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى من قبل الاحتلال وأذرعه ومنظماته المختلفة، ومن تصعيد الاعتداء وحملات المنع للمصلين من دخول الأقصى، وتحديد الأجيال.

وأكدت المؤسسة أن ديمومة الرباط في المسجد الأقصى عبر وسائل ونشاطات شتى شكّل كان وما زال وسيلة دفاع وحماية للمسجد، داعية الأمة الإسلامية للانتباه إلى ما يحدث في الأقصى من اعتداءات وانتهاكات غير مسبوقة، الأمر الذي يوجب على الأمة التحرك العاجل من أجل حمايته وإنقاذه من الاحتلال.