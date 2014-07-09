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رئيس هيئة المعابر الفلسطينية: معبر رفح لا يزال مغلقًا

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رئيس هيئة المعابر الفلسطينية: معبر رفح لا يزال مغلقًا رئيس هيئة المعابر الفلسطينية: معبر رفح لا يزال مغلقًا

معبر رفح

نفى رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود ماهر أبو صبحة ، صباح اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن فتح معبر رفح لإدخال الجرحى أو المساعدات الطبية.

وقال أبو صيحة في تصريحٍ له نقلته وكالة أنباء ” إن وزارة الداخلية ناشدت أمس السلطات المصرية لفتح المعبر، “إلا أننا أنه لم نتلقى أي رد ايجابي بهذا الخصوص ولا معلومات لدينا عن موعد لفتح المعبر ولا صحة لأي أنباء تتحدث عن فتحه”.

وكانت مصادر إعلامية مصرية قالت إن السلطات المصرية أعادت فتح المعبر اليوم منذ الساعة الثامنة صباحًا.

ومنذ منتصف عام 2013 الماضي تغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، غير أنها تفتحه أيام معدودة ثم تعيد اغلاقه.

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