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بالصور.. محافظ بورسعيد يأمر برفع مخلفات بناء وتحويلها إلى موقف يتسع لـ1000 سيارة

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بالصور.. محافظ بورسعيد يأمر برفع مخلفات بناء وتحويلها إلى موقف يتسع لـ1000 سيارة بالصور.. محافظ بورسعيد يأمر برفع مخلفات بناء وتحويلها إلى موقف يتسع لـ1000 سيارة

جولة المحافظ

أصدر محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل تعليماته إلى جهاز الإنقاذ والطواري برئاسة علي يوسف برفع كافة مخلفات البناء والرتش في المنطقة خلف المول التجاري بحي الشرق تمهيدا لإقامة منطقة انتظار مؤقتة للسيارات تستوعب أكثر من 1000 سيارة لتخفيف حدة الضغط علي شارع طرح البحر مع اقتراب افتتاح مجمع الملاعب المفتوحة.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال بمجمع الملاعب المفتوحة بشارع طرح البحر.

وقام المهندس أسامة أنور السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارىء برفع أكثر من 5 أطنان مخلفات رتش وبناء من خلف المول التجاري وعمل تسوية للأرض في أقل من 24 ساعة بمشاركة أكثر من6 سيارات تابعة للجهاز و2 لودار تمهيدا لوضع الدراسات الفنية لشكل منطقة الانتظار الموقتة بحيث يستوعب أعداد أكثر من السيارات ويكون بشكل جمالي ، حيث من المتوقع ان تشهد هذه المنطقة ضغط سيارات بعد افتتاح المول التجاري والملاعب المفتوحة.

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