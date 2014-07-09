أوتشوا: إنه وقت الراحة ودراسة العروض

مكسيكو سيتي، (إفي): قال الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا الذي تألق في كأس العالم بالبرازيل أنه سيدرس خلال الأسابيع المقبلة العروض التي قدمت له لاستكمال مسيرته في أوروبا.

وأشار الحارس، الذي تحدثت تقارير عن رغبة مالاجا وريال سوسييداد الإسبانيين في ضمه، إلى أنه لن يتسرع في اتخاذ قراره.

وقال أوتشوا في مؤتمر صحفي "وقت اتخاذ القرار لم يأت بعد، سأخذ الوقت المناسب لدراسة العروض والاستمتاع بأيام الراحة".

وأردف الحارس "المهم هو أنه توجد عروض وخيارات، لذا أنا أتعامل مع الموضوع بهدوء".

وذكر لاعب أجاكسيو الفرنسي السابق أن تواجده مع هذا النادي ساعده كثيرا، إلا أن المونديال يعتبر "منصة عرض كبيرة وبمثابة حبة الكريز الموجودة أعلى الكعكة"، على حد تعبيره.

وأكمل أوتشوا "يجب النظر إلى فوائد وأضرار التواجد في فرنسا أو الرحيل عنها، أرغب في الاقتناع والسعادة في المكان الذي سأذهب له".