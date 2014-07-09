فيديو.. «أديب»: 45 ألف واحد في الإذاعة مش عارفين يشغلوا شريط قرآن

توجه الإعلامي عمرو أديب، بشكوى على الهواء لرئيس الإذاعة المصرية، عبدالرحمن رشاد، ضد المسؤولين عن توقف إرسال القرآن الكريم مؤخرًا أكثر من مرة، على حد قوله.

وقال «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الثلاثاء: «علمونا إن الإرسال في الإذاعة بيقف لما يكون فيه انقلاب أو عبرنا، القرآن كان شغال وفجأة وقف، المذيعة قالت آسفين جدًا الشريط اتقطع، هو أنتو لسه بتستخدموا شرايط بكر، الديجيتال أخباره إيه؟، وبعد ما رجع القرآن بتاع ربنا وقف تاني».

وأضاف: «مبنى أقدم إذاعة في الشرق الأوسط، فيه 45 ألف واحد مش عارفين يشغلوا شريط قرآن، هي دي مشكلتنا في مصر، عيب الخطأ دا في الإذاعة لا يُمكن، مكان فيه عدد كبير وبياخد فلوس كتير من الدولة، الواحد بيقول الكلام دا من ضيقه، وبتكسف».