محافظ قنا: 25 محضر مخالفة لتعريفة الركوب الجديدة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمرور تواصل حملاتها المرورية علي جميع ميادين ومحاور ومواقف المحافظة بنشر عدد كبير من اللجان المرورية تضم رجال شرطة المرور لضبط حركة السير داخل الشارع القنائي .

وأضاف أن ذلك يأتى للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل سائقي سيارات الأجرة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود مشددا علي ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .

وصرح المحافظ بأن الحملات أسفرت أمس عن حجز ثلاثة سيارات أجرة وتحرير 25 محضر سحب رخصة بسبب رفع الأجرة وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة وتم تحصيل الغرامات الفورية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .