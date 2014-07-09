صفارات الإنذار تدوي في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

أطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة إلا أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيل تعرضها المحتمل لاعتداء صاروخي جديد .

ذكر ذلك راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأربعاء”، مشيرا إلى أنه يسود الهدوء الحذر جنوب إسرائيل واواسطها بعد ان اطلق من قطاع غزة منذ يوم امس مائة وستون صاروخا وقذيفة صاروخية باتجاه عدة مناطق دون وقوع اصابات.

وأشار الراديو إلى أن صاروخا – لاول مرة – أطلق باتجاه منطقة “الخضيرة” حيث تمكنت منظومة “القبة الحديدية “من اعتراضه، فيما سقط صاروخان على الاقل في منطقة القدس المحتلة دون وقوع اصابات أو اضرار تذكر .