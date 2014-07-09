أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صفارات الإنذار تدوي في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

Google+ Print
صفارات الإنذار تدوي في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة صفارات الإنذار تدوي في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

مستوطنات إسرائيلية – أرشيفية

أطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم في بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة إلا أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيل تعرضها المحتمل لاعتداء صاروخي جديد .

ذكر ذلك راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأربعاء”، مشيرا إلى أنه يسود الهدوء الحذر جنوب إسرائيل واواسطها بعد ان اطلق من قطاع غزة منذ يوم امس مائة وستون صاروخا وقذيفة صاروخية باتجاه عدة مناطق دون وقوع اصابات.

وأشار الراديو إلى أن صاروخا – لاول مرة – أطلق باتجاه منطقة “الخضيرة” حيث تمكنت منظومة “القبة الحديدية “من اعتراضه، فيما سقط صاروخان على الاقل في منطقة القدس المحتلة دون وقوع اصابات أو اضرار تذكر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا