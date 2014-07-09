صور وفيديو.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تثير الذعر في إسرائيل

أثارت فصائل المقاومة الفلسطينية حالة من الذعر في إسرائيل، بعد إطلاقها عشرات الصواريخ، الثلاثاء، على تل أبيب والقدس ومناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية، ووجهت سلطات الاحتلال مواطنيها إلى ضرورة النزول إلى المخابىء، تجنبًا لاستهدافهم بالصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

واحتفى آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مساء الثلاثاء، بوصول صواريخ فصائل المقاومة من غزة إلى القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على العدوان الإسرائيلي على القطاع وعملية «الجرف الصاعد».

وردد الآلاف هتافات حماسية، من بينها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى، الله أكبر».

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، عمليات نوعية ردًا على تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وإطلاق تل أبيب عملية «الجرف الصامد» ضد القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، قصفها مدينة تل أبيب بصاروخين بعيدي المدى لأول مرة من نوع «براق 70»، أحدهما استهدف مطار بن جوريون، في إطار معركة «البنيان المرصوص» التي أطلقتها ردًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقصف فيها سرايا القدس مدينة تل أبيب المحتلة منذ معركة «السماء الزرقاء» في نوفمبر 2012، حيث قصفت «السرايا» وقتها المدينة بصاروخ فجر 5.

وأضافت أن وحداتها الصاروخية تمكنت صباح الثلاثاء من قصف مدن (أسدود، بئر السبع، عسقلان، نتيفوت، أوفكيم) بـ 60 صاروخًا.

إسرائيليون يحتمون بأحد الجدران

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن وحدة كوماندوز تابعة لها اقتحمت قاعدة سلاح البحرية على شواطئ عسقلان عبر البحر.. كما أعلنت الكتائب قصفها قاعدتي «زيكيم» و«يفتاح» الإسرائيليتين بعشرة صواريخ «كاتيوشا».

إسرائيليون يحتمون بأحد الجدران

وأشارت إلى أنها للمرة الأولى قصفت مدينة حيفا بصاروخ «R 160» وتل أبيب بـ 4 صواريخ طراز «M75»، كما قصفت الكتائب مدينة القدس المحتلة بـ 4 صواريخ من طراز «M75»، وأسدود بـ 38 صاروخ «جراد».

إسرائيليون في أحد الملاجئ تحت الأرض

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن كتائب القسام فجرت نفقا أسفل معبر كرم أبوسالم الذي يخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب «هنية»، في حسابه على «تويتر»: «كتائب القسام وبحمدلله قامت بتفجير نفق أسفل معبر كرم أبوسالم الذي يخضع تحت سلطة الصهاينة.. وسنزلزل الأرض من أسفلهم ونقلب الأرض عاليهم».

وكانت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الصباح ارتفعت إلى 17 شهيدًا، بعد استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين في غارة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 100 إصابة، حتى كتابة السطور، في تواصل القصف الإسرائيلي على كافة أنحاء القطاع.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة.