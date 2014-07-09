وزير خارجية السودان: البشير أطلع أمير قطر على مجريات الحوار الوطني

قال وزيرخارجية السودان، علي كرتي، إن الرئيس عمر البشير اطلع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال المباحثات التي عقدت بالدوحة مساء أمس الثلاثاء على مجريات الحوار الوطني وغاياته، لافتا إلى أن عملية الحوار الوطني ستبدأ خلال اليومين القادمين.

وأوضح كرتي- في تصريحات صحفية طبقا لوكالة السودان للأنباء- أن زيارة وزير خارجية دولة قطر خالد العطية للسودان، كان مخططا لها من قبل وليس لها أي علاقة بزيارة العطية إلى كمبالا، لافتا إلى أنها جاءت في إطار جولة إقليمية في المنطقة.

وأشار إلى أن العطية طرح خلال الزيارة العديد من المشروعات التى تم بحثها اليوم خلال مباحثات الرئيس البشير مع أمير قطر وتشمل مشاريع للسياحة والطاقة واللحوم.

وقال كرتي “إن مشروع سلام دارفور هو مشروع دعم قطري بحت ليس به شراكة اقتصادية، وأن قطر لا تزال نشطة فيما يتعلق بالاتصال بالحركات التي لم توقع على سلام دارفور” .

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة قال كرتي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للخرطوم قدم الدعوة للبشير، وقد قبل الرئيس البشير، الدعوة إلا انه لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتلك الزيارة .

وفي سياق متصل، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء امس بمقر إقامته بالدوحة بوفد الجالية السودانية برئاسة عمر الأصم رئيس الجالية.

وقال الطيب حماد أبو حنك نائب رئيس الجالية، إن البشير قدم لهم عددا من التوجيهات والنصائح التي تدعم مسيرة الجالية السودانية بقطر.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض العديد من القضايا والهموم التي تواجه المواطن السوداني بدولة قطر وسبل معالجتها وعلى رأسها توفير الجواز الالكتروني لأفراد الجالية، مشيرا إلى أن الرئيس البشير وعد بحل هذه المشكلة في القريب العاجل.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أجرى مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مساء اليوم بقصر البحر بالعاصمة القطرية الدوحة تناولت القضايا الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية والعقبات التي تعترض الاستثمار بين البلدين .