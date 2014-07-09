صحيفة تركية: أردوغان يصب جام غضبه على مصر.. ونجله له علاقات تجارية معها

ذكرت صحيفة “سوزجو” التركية خبرا قالت فيه إن براق أردوغان، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، له علاقات تجارية مع مصر التي يصب والده جام غضبه وحقده عليها منذ الإطاحة بحكم محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية عن الصحيفة قولها “في الوقت الذي يصب فيه أردوغان جام غضبه وحقده على مصر، ينقل نجله براق على ظهر سفينته الخاصة شحنة بضائع قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد المصري”.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان الذي يهاجم إسرائيل والنظام الحاكم في سوريا في خطاباته بلهجة شديدة تبين أن نجله براق يعقد صفقات تجارية معهما أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفينة براق المسماة “جيهان” نقلت شحنة البضائع التي حملتها من ميناء بالتيمور بالولايات المتحدة في السابع من يونيو، إلى ميناء بورسعيد في السادس والعشرين من الشهر نفسه ولا تزال راسية في ميناء بورسعيد.