كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى نحو البحر الشرقي

علنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت فجر اليوم صاروخين قصيري المدى نحو البحر الشرقي من نوع سكود.

ونقلت وكالة انباء” يونهاب” الكورية الجنوبية عن مسؤول في الهيئة قوله إن صاروخي كوريا الشمالية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى واطلقتهما من منطقة بالقرب من إقليم هانج هيه إلى البحر الشرقي، دون الإعلان عن مناطق لحظر الملاحة البحرية.

وأفاد المسئول أن مداهما يصل إلى حوالي 500 كيلو متر، ويعزز الجيش الكوري الجنوبي مستوى الرقابة على كوريا الشمالية لمواجهة إمكانيات إطلاق “بيونج يانج” للمزيد من الصواريخ، ويكون على أهبة الاستعداد للقتال.