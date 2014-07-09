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سول وواشنطن وطوكيو يجرون تدريبات عسكرية مشتركة

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سول وواشنطن وطوكيو يجرون تدريبات عسكرية مشتركة سول وواشنطن وطوكيو يجرون تدريبات عسكرية مشتركة

الجيش الأمريكي

قال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي اليوم “الاربعاء” إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف يجرون تدريبات عسكرية مشتركة على عمليات البحث والإنقاذ يومي 21 و22 من الشهر الجاري في المياه من جنوب جزيرة “جيجو” تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية “جورج واشنطن” التابع للأسطول السابع للقوات البحرية الأمريكية.

ونقلت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية صباح اليوم الاربعاء عن المسئول قوله إن هذه التدريبات ستجرى بمشاركة ثلاث سفن سطح وطائرة فضلا عن حاملة الطائرات “جورج واشنطن” ، وسفينتي سطح وطائرة من كوريا الجنوبية وسفينة سطح وطائرة من اليابان.

وتبلغ مساحة حاملة الطائرات جورج واشنطن 3 أضعاف ملعب كرة القدم وتحمل حوالي 70 طائرة بما فيها الطائرة المقاتلة متعددة المهام “سوبر هورنيت” وغيرها.

جدير بالذكر ان كوريا الشمالية تنتقد دائما مثل هذه التدريبات حيث أنها سبق ونددت بالتدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي جرت في المياه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وشاركت فيها حاملة طائرات أمريكية .

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