أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تثير الذعر في إسرائيل

Google+ Print

أثارت فصائل المقاومة الفلسطينية حالة من الذعر في إسرائيل، بعد إطلاقها عشرات الصواريخ، الثلاثاء، على تل أبيب والقدس ومناطق متفرقة من الأراضي المحتلة.

Embedded image permalink

ودوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية، ووجهت سلطات الاحتلال مواطنيها إلى ضرورة النزول إلى المخابىء، تجنبًا لاستهدافهم بالصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

Embedded image permalink

واحتفى آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مساء الثلاثاء، بوصول صواريخ فصائل المقاومة من غزة إلى القدس المحتلة وتل أبيب، ردًا على العدوان الإسرائيلي على القطاع وعملية «الجرف الصاعد».

وردد الآلاف هتافات حماسية، من بينها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى، الله أكبر».

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، عمليات نوعية ردًا على تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وإطلاق تل أبيب عملية «الجرف الصامد» ضد القطاع.

Embedded image permalink

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، قصفها مدينة تل أبيب بصاروخين بعيدي المدى لأول مرة من نوع «براق 70»، أحدهما استهدف مطار بن جوريون، في إطار معركة «البنيان المرصوص» التي أطلقتها ردًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

Embedded image permalink

وتعد هذه المرة الأولى التي تقصف فيها سرايا القدس مدينة تل أبيب المحتلة منذ معركة «السماء الزرقاء» في نوفمبر 2012، حيث قصفت «السرايا» وقتها المدينة بصاروخ فجر 5.

وأضافت أن وحداتها الصاروخية تمكنت صباح الثلاثاء من قصف مدن (أسدود، بئر السبع، عسقلان، نتيفوت، أوفكيم) بـ 60 صاروخًا.

إسرائيليون يحتمون بأحد الجدران

An Israeli man carries a young girl in his arms to shelter beside a hotel as air raid sirens sound over Tel Aviv earlier today

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن وحدة كوماندوز تابعة لها اقتحمت قاعدة سلاح البحرية على شواطئ عسقلان عبر البحر.. كما أعلنت الكتائب قصفها قاعدتي «زيكيم» و«يفتاح» الإسرائيليتين بعشرة صواريخ «كاتيوشا».

إسرائيليون يحتمون بأحد الجدران

Tourists take cover against the wall of a hotel as air raid sirens sound in Tel Aviv, marking the deepest attack into Israel by Palestinian forces

وأشارت إلى أنها للمرة الأولى قصفت مدينة حيفا بصاروخ «R 160» وتل أبيب بـ 4 صواريخ طراز «M75»، كما قصفت الكتائب مدينة القدس المحتلة بـ 4 صواريخ من طراز «M75»، وأسدود بـ 38 صاروخ «جراد».

إسرائيليون في أحد الملاجئ تحت الأرض

People take shelter in a hotel basement in Tel Aviv as air raid sirens drive Israelis indoors. Hamas took credit for rockets fired towards the city

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن كتائب القسام فجرت نفقا أسفل معبر كرم أبوسالم الذي يخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب «هنية»، في حسابه على «تويتر»: «كتائب القسام وبحمدلله قامت بتفجير نفق أسفل معبر كرم أبوسالم الذي يخضع تحت سلطة الصهاينة.. وسنزلزل الأرض من أسفلهم ونقلب الأرض عاليهم».

وكانت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الصباح ارتفعت إلى 17 شهيدًا، بعد استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين في غارة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

Embedded image permalink

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 100 إصابة، حتى كتابة السطور، في تواصل القصف الإسرائيلي على كافة أنحاء القطاع.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة.

Embedded image permalink

Embedded image permalink

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية