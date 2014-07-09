“الأرصاد”: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. حار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

> الإسكندرية 24 32

> مطروح 22 30

> بورسعيد 24 31

> دمياط 24 31

> بلطيم 24 32

> الإسماعيلية 22 36

> السويس 23 36

> العريش 23 34

> نخل 23 36

> طابا 24 37

> الطور 26 33

> مرسى علم 28 38

> الغردقة 28 38

> شرم الشيخ 29 38

> رفح 23 33

> كاترين 20 32

> سيوة 24 39

> المنيا 23 37

> الفيوم 23 37

> رأس سدر 24 38

> أبوسمبل 28 41

> وسط الدلتا 23 36

> أسيوط 24 38

> سوهاج 25 39

> الأقصر 28 41

> أسوان 28 42

> شلاتين 26 41

> حلايب 25 38

> الوادى الجديد 27 41

> قنا 27 41

> نويبع 28 39

> السلوم 23 39