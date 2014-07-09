قائد «الدعم السريع» في السودان: لا قوات لنا في ليبيا

اعتبرت قيادة قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن ما يشاع عن إرسال قواتها للقتال في دولة ليبيا «محض أكاذيب وافتراء من المتمردين لتغطية هزائمهم»، مؤكدة أن نطاق تفويضها «ينحصر في ملاحقة فلول التمرد داخل حدود البلاد».

وقال القائد الميداني لمتحرك «قدس1»، العميد محمد حمدان دوقلو، طبقًا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، مساء الثلاثاء، إن أداء قواته خلال المرحلة الأولى من عمليات «الصيف الساخن» أدت لـ«قصم ظهر تلك الفصائل إلى الأبد، وهو ما جعلها تلجأ إلى إطلاق الشائعات والأكاذيب ضد قواته، والإستقواء بالخارج ونشر التقارير المضللة».

واعتبر «دوقلو» أن «ما روج له من أنباء عن إرسال قواته للقتال في ليبيا افتراء وكذب يهدف المتمردون من إطلاقه للتغطية على هزائمهم»، مؤكدا أن قواته «لن تتوقف عن مطارد الحركات المتمردة في أرجاء البلاد كافة إلا أن تعبر الحدود إلى الخارج».