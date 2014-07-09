أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قائد «الدعم السريع» في السودان: لا قوات لنا في ليبيا

Google+ Print

اعتبرت قيادة قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن ما يشاع عن إرسال قواتها للقتال في دولة ليبيا «محض أكاذيب وافتراء من المتمردين لتغطية هزائمهم»، مؤكدة أن نطاق تفويضها «ينحصر في ملاحقة فلول التمرد داخل حدود البلاد».

وقال القائد الميداني لمتحرك «قدس1»، العميد محمد حمدان دوقلو، طبقًا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، مساء الثلاثاء، إن أداء قواته خلال المرحلة الأولى من عمليات «الصيف الساخن» أدت لـ«قصم ظهر تلك الفصائل إلى الأبد، وهو ما جعلها تلجأ إلى إطلاق الشائعات والأكاذيب ضد قواته، والإستقواء بالخارج ونشر التقارير المضللة».

واعتبر «دوقلو» أن «ما روج له من أنباء عن إرسال قواته للقتال في ليبيا افتراء وكذب يهدف المتمردون من إطلاقه للتغطية على هزائمهم»، مؤكدا أن قواته «لن تتوقف عن مطارد الحركات المتمردة في أرجاء البلاد كافة إلا أن تعبر الحدود إلى الخارج».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية