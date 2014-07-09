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صحيفة قطرية: «السيسي» وعد العراق بـ «دعم عسكري» لمواجهة «داعش»

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صحيفة قطرية: «السيسي» وعد العراق بـ «دعم عسكري» لمواجهة «داعش» صحيفة قطرية: «السيسي» وعد العراق بـ «دعم عسكري» لمواجهة «داعش»

الرئيس عبدالفتاح

قالت صحيفة قطرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، أمس الثلاثاء، بتوفير ذخائر وأسلحة متوسطة وخفيفة لقوات الجيش والشرطة العراقية لمواجهة خطر “الجماعات الإرهابية” وعلى رأسها “داعش”.

ونقلت صحيفة “العربى الجديد”، عما وصفته بضابط رفيع المستوى في هيئة رئاسة أركان الجيش، قيام “السيسي”، ببحث الوضع السياسي والأمني الراهن في العراق مع “المالكي”.

وقال المصدر للجريدة القطرية: “الرئيس المصري وعد المالكي بدعم عسكري سريع لقوات الجيش يتمثل بذخائر وأسلحة متوسطة وخفيفة بعد شرح المالكي الصعوبات التي تواجه قواته في استرداد المدن الخارجة عن سيطرته، وسيتم الاتفاق على ذلك خلال زيارة سيجريها وزير الخارجية المصري لبغداد خلال الأيام القليلة المقبلة برفقة وفد عسكري مصري”.

وأشار إلى أن “المالكي وعد بتجهيز بشحنات من النفط العراقي عبر موانئ البصرة تكون ضمن إطار مساعدات عراقية للشعب المصري”.

كان مكتب “المالكي”، أعلن، في بيان له أمس الثلاثاء، أن اتصالًا هاتفيًا جرى، بين رئيس الوزراء والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
> وذكر البيان أن “المالكي، أعرب عن شكره وتقديره لموقف مصر الداعم للعراق في مواجهته للإرهاب”، مثمّنًا “موقف السيسي في الدفاع عن وحدة العراق والتحذير من أية محاولة ترمي إلى التقسيم”.

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