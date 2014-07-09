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وزارة الصحة الفلسطينية تناشد مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل

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وزارة الصحة الفلسطينية تناشد مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل وزارة الصحة الفلسطينية تناشد مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل

وزارة الصحة الفلسطينية

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، ، بفتح معبر رفح البري، بشكل عاجل أمام احتياجات الإنسانية والاغاثية لسكان قطاع #غزة المحاصر إسرائيليًا منذ 8 سنوات.

وطالب وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي عقد بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري؛ لإنقاذ منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.

وقال أبو الريش: “إن الصحة دخلت حالة الطوارئ، جراء اتساع الغارات الصهيونية على غزة، منذ ساعات الفجر الأولى وسقوط عشرات القتلى والجرحى”، محملاً إسرائيل المسئولية عن تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة؛ جراء مواصلة الحصار واستمرار “العدوان”.

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