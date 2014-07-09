إيما واتسون سفيرة للنوايا الحسنة

عيّنت الأمم المتحدة النجمة البريطانية Emma Watson سفيرة للنوايا الحسنة لشؤون المرأة.

وأعربت نجمة فيلم " The Harry Potter"، التي تخرّجت مؤخراً في الجامعة، عن سعادتها بتسميتها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لشؤون المرأة.

Emma، البالغة من العمر 24 عاماً، أملت في أن يكون دورها فعّالاً في المنظمة، برغم أنها لا تزال تحتاج إلى تعلّم الكثير لاكتساب الخبرة، لأنها ستعمل حالياً على الترويج لحملة الأمم المتحدة بعنوان "HeForShe" لتحفيز الرجال والشباب على الاهتمام بحقوق المرأة والفتيات.

كما كتبت النجمة في حسابها الخاص، في موقع تويتر، أنّها متحمّسة جداً للعمل مع الشخصيّات الرائعة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

يُذكر أنّ Emma Watson شاركت في العديد من الأنشطة الخاصّة بدعم الفتيات في بنغلادش وزامبيا وتعليمهن.

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