لهذا السبب رفضت زينة الظهور مع نيشان

رفضت الفنانة المصرية زينة الظهور مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه الرمضاني "ولا تحلم"، الذي يعرض حالياً على شاشة قناة الحياة المصرية.

وعلم "سيدتي نت" أنّ فريق عمل البرنامج حاول كثيراً إقناع زينة بالحلول ضيفة على البرنامج، إلا أنّ زينة طلبت في حال استضافتها ألا تتطرّق إلى الحديث عن قضيّة إثبات نسب توأميها إلى الفنّان أحمد عز حتى لا تُتّهم بأنها تتاجر بقضيتها.

لكنّ إدارة البرنامج رفضت شرط زينة، باعتبار أنّ هذه القضية هي القضيّة الوحيدة الساخنة، التي تخصّها، لا سيّما أنها لم يُعرض لها أيّ من الأعمال التلفزيونية خلال هذا العام، في شهر رمضان، وهو ما جعل فريق العمل يرى أن لا فائدة من استضافتها.

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