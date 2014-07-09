أمين جدة يفتتح مهرجان «نفحات رمضانية» بمدينة الطيبات

افتتح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس مساء الاثنين مهرجان " نفحات رمضانية" ضمن فعاليات مهرجان " رمضان.. تحلى جمعتنا " بمدينة الطيبات للحضارات العالمية والتراث الانساني بجدة بحضور عدد من رجال الاعمال والمثقفين ووجهاء مدينة جدة ويضم نخبة من الحرفيين والحرفيات ومجموعة كبيرة من الممثلين والمهتمين بالتراث السعودي.

وتجول أمين جدة داخل أروقة متحف مدينة الطيبات للحضارات العالمية والتراث الانساني بجدة، والذي يعتبر أحد المعالم الثقافية بالمحافظة، وتقام فيه خلال مهرجان " نفحات رمضانية " عدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالزمن الجميل مثل مجلس الحكواتي ومركاز العمدة وركن البليلة والتعتيمة، إضافة إلى مواقع بازار وهي مخصصة بالمجان لتقديم وبيع منتوجات الأسر المنتجة والحرفيين.. والفعالية تقام على مدار اليوم في الفترة من 10 رمضان إلى 6 شوال.

ويشتمل برنامج فعاليات المتحف التراثية على العديد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس تراث المجتمع الحجازي بشكل عام وتعبر عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد المتوارثة لاسيما خلال المناسبات الدينية في شهر رمضان والأعياد. .

كما افتتح أمين جدة رسمياً الجناح السعودي والذي يضم مايقارب من 35 قاعة وكل قاعة زودت بالمنحوتات والمجسمات التي تعبر عن تراث كل منطقة في المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الجولة أعرب أبو راس عن سعادته بما حققه مهرجان "رمضان... تحلى جمعتنا " الذي افتتح في مطلع شهر رمضان المبارك من خلال نشاطاته المتنوعة بعضاً من أهدافه المرسومة في تأكيد الاهتمام بالدين والفكر والثقافة والرياضة وكذلك الحفاظ على معالم البيئة المحلية بما تحمله من دروس وتجارب، وأكد على أهمية التوسع في برامج المهرجان فتم اقامة مهرجان " نفحات رمضانية " بالتعاون مع متحف مدينة الطيبات ليشيع جواً من الفرح والبهجة على امتداد الشهر الكريم حيث يجمع بين المعرض الاستهلاكي والاحتفال التقليدي بالشهر الكريم.

وفى حديثة للإعلام قال " قيامنا بتنظيم هذا المهرجان وهو لتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي وإشاعة أجواء روحانية مشبعة بتقدير واحترام الشهر الفضيل، إلى جانب تأكيد الاهتمام بالحياة التراثية والأجواء المرتبطة برمضان من تقاليد وعادات محببة، وإرساء نوع من الحوار العلمي الموضوعي بين الجمهور سواء على المستوى الديني او الثقافي او الرياضي او الاجتماعي بمشاركة نخبة من رجال الدين والمثقفين والرياضيين." وتمنى أمين جدة ان تلقى فعاليات المهرجان استحسان سكان وزوار مدينة جدة وأكد أن أمانة محافظة جدة ستسعى دائما وفي كل عام اضافة شيء جديد بهدف عكس صورة مشرقة عن تراث وهوية جدة. وفي نهاية زيارته لقسم الحرفيين والحرفيات، أعلن أبو راس أن الأمانة بصدد تجهيز سوق متكامل للحرفيين والحرفيات السعوديين بغرض دعم نشاطات ومشروعات الصناعات التقليدية واعطائهم الفرصة لإبراز منتجاتهم وقال "لقد خصصنا منطقة مساحتها 15000 متر مربع لتكون منطقة دائمة للأسر المنتجة وقد انتهينا بالفعل من تصميم تلك المنطقة على أمل دعم الصناعات اليدوية المحلية وتوسيع منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة". ومن جانبه، عبر يوسف محمد كيكي، المشرف العام على مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عن سعادته بتدشين مهرجان "نفحات رمضانية" وقال "حرصنا للمشاركة مع أمانة جدة فى مهرجان "رمضان .. تحلى جمعتنا " لإبراز أهمية مدينة الطيبات والتي تعد أحد أهم المتاحف التراثية الأثرية القديمة التي تحتضن 12 مبنى ضمت جوانب كثيرة من التراث الأثري من قبل توحيد المملكة إلى حاضرنا الجديد، منها الألبسة التراثية والأدوات المنزلية وأدوات العمل."