50 ألف وجبة للسائقين في «رمضان أمان»

قام الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي الأمين العام لجمعية الإحسان بالمشاركة في توزيع وجبات افطار الخفيفة في إمارتي عجمان وفي الفجيرة ، وذلك ضمن حملة «رمضان أمان 3» التي تنظمها الجمعية للسنة الثالثة في كافة إمارات الدولة وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام للإسهام في الحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع قيادات الشرطة في الدولة

ورافق النعيمي في التوزيع فضيلة الشيخ إدريس أبكر إمام جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، قبيل موعد الإفطار، على شارع الكورنيش في إمارة عجمان .

وقال النعيمي: بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان ضمن حملة رمضان أمان 50 ألف وجبة في التقاطعات والشوارع الرئيسية التي حددتها القيادات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة، وقال : إن هدف الحملة نجح في توعية و نشر الوعي لدى الكثير من السائقين بعدم الاستعجال والقيادة بتأن للوصول إلى منازلهم سالمين قبيل موعد الافطار .

وقال : إن جمعية الإحسان الخيرية تؤمن بضرورة خدمة المجتمع من خلال الحفاظ على أرواح الصائمين بالتعاون مع الشرطة والفرق التطوعية في كافة أنحاء الدولة.. موجهاً الشكر الجزيل إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة التي تضافرت جهودها في تحقيق هذه الحملة وتنفيذها هذا العام في كافة أنحاء الدولة، مؤكداً على أهمية السلامة المرورية في وقت الإفطار ، إذ تغطي الحملة الكثير من التقاطعات الرئيسية والأماكن المزدحمة في شوارع الإمارات السبع المختلفة.

جهود

وشكر فضيلة الشيخ إدريس أبكر القائمين على حملة «رمضان أمان»، لما لها من أهداف نبيلة تساهم في نشر المشاريع الخيرية والتكافلية المجتمعية إضافة لما تمثله من مفاهيم توعوية لدى جميع السائقين ومرتادي الطرق، ضمن شعار الحملة «معاً رمضان بلا حوادث»، إضافة إلى ما يمثله أجر «إفطار الصائمين»، وأثنى على دعوته للمشاركة في توزيع وجبات إفطار خفيفة على الصائمين ممن يقودون سياراتهم قبل موعد الإفطار. كما التقى فضيلة الشيخ إدريس أبكر عدداً من القائمين على حملة «رمضان أمان» وبعض أفراد الفرق التطوعية التي تفاعلت مع الحملة خلال أعوامها السابقة.

وقال خالد بن تميم رئيس اللجنة المنظمة لحملة «رمضان أمان»: إن الحملة نجحت في توزيع 50 ألف وجبة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وذلك بتوزيع الوجبات في امارات الدولة على النحو التالي : في امارة أبو ظبي تم التوزيع في 6 مواقع وفي امارة دبي تم التوزيع في 6 مواقع وفي امارة الشارقة 4 مواقع وفي امارة عجمان 3 مواقع وفي إمارة ام القيوين 3 مواقع وفي امارة الفجيرة 3 مواقع وفي امارة رأس الخيمة 3 مواقع ، في جميع التقاطعات التي تم تحديدها من قبل القيادات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة، وتحت إشراف دوريات الشرطة ، بما يضمن تحقيق الهدف الذي وضعته الحملة بتوزيع 200 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان في هذا العام 2014، ويمثل توسعاً كبيراً في نطاق الحملة والمشاركة فيها، بعد أن تم توزيع 40 ألف وجبة في عام 2012، و 100 ألف وجبة في عام 2013 .

مشاريع

قال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لجمعية الاحسان الخيرية ان جمعية الاحسان الخيرية مستمرة في تنفيذ مشاريعها الرمضانية الاخرى فبعد أن تم توزيع بطاقات شراء المير الرمضاني والمواد الغذائية على 3000 اسرة محتاجة بدأت الجمعية بتنفيذ مشروع افطار الصائم الذي يستهدف هذا العام 95 الف وجبة في 8 مواقع حددتها الجمعية في امارة عجمان ، وقال الجنيبي إن الجمعية نفذت اكثر من 25 الف وجبة افطار صائم في الاسبوع من شهر رمضان المبارك .