جاريدو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي

أبدي خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للأهلي إعجابه الشديد بأداء الثنائي عمرو جمال وأحمد فتحي خلال مباريات الدورة الرباعية.

وقدم أحمد فتحي أداء أكثر من رائع في لقاء حسم الدوري أمام سموحة، ومن الناحية الأخرى فعمرو جمال هو هداف الفريق في الدوري برصيد 11 هدف.

وعلم FilGoal.com أن جاريدو أخبر الجهاز الفني الحالي وفتحي مبروك المدير الفني السابق للفريق، بإعجابه الشديد بالثنائي عمرو جمال وفتحي في الـ3 مباريات الدورة الرباعية.

ووقع الأهلي عقد لمدة عامين مع جاريدو بصحبة مدرب الأحمال خورخي سيمون.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري بعد الفوز بهدف في الدربي أمام الزمالك، وضرب بتروجيت برباعية قبل أن يتعادل مع سموحة في لقاء الحسم ويفوز باللقب الـ38 في تاريخه.