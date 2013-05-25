أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور..مدير أمن الأقصر يكرم الضباط وافراد الشرطة‎

  • 23
Google+ Print
بالصور..مدير أمن الأقصر يكرم الضباط وافراد الشرطة‎ بالصور..مدير أمن الأقصر يكرم الضباط وافراد الشرطة‎

مدير امن الاقصر يكرم الضباط والعمد وامناء وافراد الشرطة‎

أناب اللواء / محمد إبراهيم وزير الداخلية اللواء خالد ممدوح مدير أمن الأقصر تكريم ضباط المديرية المتميزة هذا العام والذي استقبلهم بمكتبه وقدم لهم تهنئه الوزير و المديرية بهذا التكريم مع تمنياتنه لجميع الضباط بدوام التوفيق والنجاح .

وأسماء الضباط الذين تم تكريمهم  عقيد / محمد أبو ألوفا بسطاوى مدني، مقدم / مصطفي صلاح الدين حسين رشدي ،مقدم / رضا محمد عبد العزيز محمد ، رائد / محمود فتح الله حسن موسى ، نقيب / رمضان فتوح عبد العزيز سليم،  نقيب / احمد سمير شعبان بكر ،  نقيب / محمود محمد حامد حامد سليمان محمد ، نقيب / شريف سيد عبد العال عبد العزيز  ، ملازم أول / خالد عبد الحليم يحيي ألبرقوقي، ملازم أول / محمد غريب لبيب إبراهيم ، ملازم أول / محمود الجمل محمد احمد ، موظف /جمال نصيف بسطورس حبشى  ، موظفة / أمال حليم درياس ، امين شرطة /احمد شوقى محمود محمد ، رقيب شرطة /بغدادى احمد العدوى محمد ، شرطى/ محمد عرفات بهجات على ، عمدة/محمود محمد محمود عثمان ، شيخ/سمعان أنور سمعان ،  مجند / احمد امين جاد الكريم حسن ، -مجند/ محمد غنيم محمد غنيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا