بالصور..مدير أمن الأقصر يكرم الضباط وافراد الشرطة‎

أناب اللواء / محمد إبراهيم وزير الداخلية اللواء خالد ممدوح مدير أمن الأقصر تكريم ضباط المديرية المتميزة هذا العام والذي استقبلهم بمكتبه وقدم لهم تهنئه الوزير و المديرية بهذا التكريم مع تمنياتنه لجميع الضباط بدوام التوفيق والنجاح .

وأسماء الضباط الذين تم تكريمهم عقيد / محمد أبو ألوفا بسطاوى مدني، مقدم / مصطفي صلاح الدين حسين رشدي ،مقدم / رضا محمد عبد العزيز محمد ، رائد / محمود فتح الله حسن موسى ، نقيب / رمضان فتوح عبد العزيز سليم، نقيب / احمد سمير شعبان بكر ، نقيب / محمود محمد حامد حامد سليمان محمد ، نقيب / شريف سيد عبد العال عبد العزيز ، ملازم أول / خالد عبد الحليم يحيي ألبرقوقي، ملازم أول / محمد غريب لبيب إبراهيم ، ملازم أول / محمود الجمل محمد احمد ، موظف /جمال نصيف بسطورس حبشى ، موظفة / أمال حليم درياس ، امين شرطة /احمد شوقى محمود محمد ، رقيب شرطة /بغدادى احمد العدوى محمد ، شرطى/ محمد عرفات بهجات على ، عمدة/محمود محمد محمود عثمان ، شيخ/سمعان أنور سمعان ، مجند / احمد امين جاد الكريم حسن ، -مجند/ محمد غنيم محمد غنيم.