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مجهولون يشعلون النيران على قضبان السكك الحديدية بقنا

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مجهولون يشعلون النيران على قضبان السكك الحديدية بقنا مجهولون يشعلون النيران على قضبان السكك الحديدية بقنا

إشعال النار فى الإطارات وتوقف حركة القطارات أرشفية

قام مجهولون مساء الثلاثاء، بإشعال النيران فى إطارات السيارات مما تسبب فى تعطل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة بمركز فرشوط في محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد بقيام بأشعال إطارات سيارات علي قضبان السكك الحديدية.

كشفت التحريات قيام مجهولين بإشعال النيران بإطارات السيارات على قضبان السكة الحديد قبل مزلقان مدينة فرشوط وفروا هاربين مما تسبب ذلك فى توقف حركة القطارات بين قنا والقاهرة لمدة 20 دقيقة وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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