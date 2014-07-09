أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محمد صبيح: الاعتداءات الإسرائلية على قطاع غزة هدفها سياسي وليس أمني

Google+ Print
محمد صبيح: الاعتداءات الإسرائلية على قطاع غزة هدفها سياسي وليس أمني محمد صبيح: الاعتداءات الإسرائلية على قطاع غزة هدفها سياسي وليس أمني

قطاع غزة

أكد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية،أن الجامعة العربية تتابع بقلق الاعتداءات الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.

وأوضح صبيح فى تصريحات لـ قناة ” الغد العربى” أن الاعتداءات الاسرائلية على قطاع غزة، هدفها سياسى وليس عمل أمنى،وجاءت نتيجة لتهديد ليبرمان بانسحابه من التحالف مع نتنياهو فى الانتخابات الاسرائلية، إذا لم تكون هناك ضربة قاسية لقطاع غزة .

وأشارصبيح أنه ليس هناك ما يهدد أمن اسرائيل فى قطاع غزة،خاصة وأن هناك هدنة موقعة بين الطرفين برعاية مصرية.

وقال صبيح إن إسرائيل هى التى أخترقت الهدنة وأفشلت كل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية،وتقوم بالعدوان المستمرعلى قطاع غزة،الذى راح ضحيته عدد من الشهداء الأبرياء .

ودعا صبيح بضرورة إعادة الحسابات تجاه ما يحدث فى فلسطين وقطاع غزة فى المرحلة القادمة،ومواجهة خطورة التحالف بين نتانياهو وليبرمان لأنه يشكل كارثة للمنطقة العربية .

وطالب صبيح الدول العربية بالتدخل مع الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، لوضع حد لهذا العدوان والطغيان الاسرائيلى على الاأراضى الفلسطينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا