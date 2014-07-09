محمد صبيح: الاعتداءات الإسرائلية على قطاع غزة هدفها سياسي وليس أمني

أكد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية،أن الجامعة العربية تتابع بقلق الاعتداءات الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.

وأوضح صبيح فى تصريحات لـ قناة ” الغد العربى” أن الاعتداءات الاسرائلية على قطاع غزة، هدفها سياسى وليس عمل أمنى،وجاءت نتيجة لتهديد ليبرمان بانسحابه من التحالف مع نتنياهو فى الانتخابات الاسرائلية، إذا لم تكون هناك ضربة قاسية لقطاع غزة .

وأشارصبيح أنه ليس هناك ما يهدد أمن اسرائيل فى قطاع غزة،خاصة وأن هناك هدنة موقعة بين الطرفين برعاية مصرية.

وقال صبيح إن إسرائيل هى التى أخترقت الهدنة وأفشلت كل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية،وتقوم بالعدوان المستمرعلى قطاع غزة،الذى راح ضحيته عدد من الشهداء الأبرياء .

ودعا صبيح بضرورة إعادة الحسابات تجاه ما يحدث فى فلسطين وقطاع غزة فى المرحلة القادمة،ومواجهة خطورة التحالف بين نتانياهو وليبرمان لأنه يشكل كارثة للمنطقة العربية .

وطالب صبيح الدول العربية بالتدخل مع الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، لوضع حد لهذا العدوان والطغيان الاسرائيلى على الاأراضى الفلسطينية.