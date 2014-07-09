وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة إنسانية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والذي تسبب منذ ليل أمس وحتى الآن في استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش – في مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء بغزة مساء اليوم- إن ترسانة الأسلحة الإسرائيلية توجه إلى الشعب الفلسطيني الأعزل وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال.

وطالب العالم الحر بعدم الصمت وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين من الشيوخ والنساء والأطفال، والإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الصحي الذي لن يحتمل تصعيد العدوان.

وناشد العالم العربي والإسلامي بأن يكون له مواقف واضحة منددة بالعدوان الإسرائيلي والتدخل من أجل وقفه وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني بكافة أشكاله خصوصا في المجال الصحي.

وطالب حكومة التوافق الوطني بألا تبقى متفرجة وتوفر الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الوزارة منذ صباح اليوم وإلغاء جميع الأجازات وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة في ظل التصعيد الإسرائيلي.