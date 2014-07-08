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سوريا تدين المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

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قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن «إسرائيل قامت بتصعيد عدوانها الوحشي على الشعب العربي الفلسطيني، وذلك عندما سمحت الإسرائيلية لعصابات المستوطنين باختطاف طفل فلسطيني وحرقه وهو حي».

وتابع المصدر، في بيان أوردته وكالة «سانا» الرسمية، الثلاثاء، أن «إسرائيل استكملت هذه الجريمة بمجزرة تم فيها قتل 15 فلسطينيا من خلال غارتها الجوية الوحشية على المدنيين، وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة، واعتقالها لمئات من الفلسطينيين الأبرياء في حملة دموية تتناقض مع التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال، وفي مخالفة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة حيث تشكل هذه الجرائم الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأكد المصدر أن سوريا تدين هذه المجازر والممارسات الإسرائيلية الوحشية، كما تدين صمت مجلس الأمن والجامعة العربية غير المبرر على هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وقال المصدر إنه في الوقت الذي تعبر فيه حكومة سوريا عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني واعتزازها بتصديه المستمر للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية فإنها توجه أحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى، وتؤكد لأبناء شعبنا في الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان أنها ماضية على العهد على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها نتيجة للعدوان والإرهاب الذي تتعرض له من قبل الدوائر الغربية وإسرائيل وعملائهم في سوريا والمنطقة والذين هم أيضا أعداء الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

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