أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«كتائب القسام» تفجر نفقا أسفل موقع عسكري إسرائيلي جنوب غزة

Google+ Print

قالت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، إنها فجرت نفقا أسفل موقع عسكري إسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما أكدت إسرائيل نبأ التفجير مشيرة إلى أنه لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وذكرت «كتائب القسام»، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: «القسام يفجر نفقا أسفل موقع كرم أبوسالم العسكري الإسرائيلي الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لقطاع غزة».

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن «تفجير النفق لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المنطقة المحيطة بمستوطنة كرم أبوسالم خشية وجود أنفاق أخرى مفخخة». وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات واضحة لأهالي المستوطنة البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها، فيما تقوم قوات كبيرة من الجيش تقوم في هذه اللحظات بتمشيط محيط المستوطنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية