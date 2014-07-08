«كتائب القسام» تفجر نفقا أسفل موقع عسكري إسرائيلي جنوب غزة

قالت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، إنها فجرت نفقا أسفل موقع عسكري إسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما أكدت إسرائيل نبأ التفجير مشيرة إلى أنه لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وذكرت «كتائب القسام»، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: «القسام يفجر نفقا أسفل موقع كرم أبوسالم العسكري الإسرائيلي الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لقطاع غزة».

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن «تفجير النفق لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المنطقة المحيطة بمستوطنة كرم أبوسالم خشية وجود أنفاق أخرى مفخخة». وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات واضحة لأهالي المستوطنة البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها، فيما تقوم قوات كبيرة من الجيش تقوم في هذه اللحظات بتمشيط محيط المستوطنة.