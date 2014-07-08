أمن الشرقية يضع “إستيكر” الأجرة على السيارات لمنع إستغلال المواطنين

شنت مديرية أمن الشرقية اليوم، حملة مرورية برئاسة العميد ماجد إبراهيم مدير إدارة مرور الشرقية أشترك بالحملة ضباط إدارة مرور الشرقية وضباط مباحث المرور و السيد اللواء محمد مسعود و السيد اللواء طارق البيه .

قامت الحملة المرورية بالمرور على المواقف الخاصة بنقل الركاب للمدن و القرى المجاورة و السر فيس بالمدينة، و قد أشراف ميدانيا على الحملة السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن الشرقية .

وطافت مواقف المدينة ككل للوقوف على شكاوى ركاب السر فيس و الأجرة العداد التاكسي و قد لاقت الحملة استحسان جميع أهالى الشرقية .

حيث قام اللواء سامح الكيلانى , مدير الأمن بوضع إستيكرز لاصق على السيارات و السر فيس يوضح المبلغ النقدي المطلوب على كل راكب سواء التاكسي أو السر فيس حتى لا يتم الإستغلال للمواطن .