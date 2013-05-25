لليوم الثاني ..إضراب العاملين بمصنع”نيدل كرافت ايجيبت”بالمنوفية بسبب ساعات العمل

دخل العشرات من العاملين بمصنع نيدل كرافت ايجيبت بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فى اضرابا عن العمل لليوم الثانى بعد اضرابهم الذى بداؤة الخميس الماضى للمطالبة بتعديل العقود وبتحديد ساعات العمل كما ينص عليها مكتب العمل .

فيما قال “محمد جمال “احد العمال المعتصمين: ان المرتبات فى المصنع قليلة جدا بالمقارنة بالحياة الصعبة التى اصبحنا فيها حيث ان المرتبات تتراوح ما بين ال400 و900 جنية وقام صاحب العمل بزيادة ساعه اضافية .

واضاف جمال ان العمال قاموا بافتراش الارض اليوم من اجل الوصول الى حل يعطيهم القدرة على العمل والمواصلة امام الضغط الذى يواجههم وان العمال سيظلون معتصمين من اجل تحقيق مطالبهم لانها مطالب مشروعة .