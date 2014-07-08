عمرو موسى: الإعلان عن تحالف مدني موسع بمشاركة الوفد.. الأحد المقبل

أعلن عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاتفاق على تشكيل تحالف مدني واسع يضم عددا كبيرا من الأحزاب ويعلن بشكل نهائي يوم الأحد المقبل .

وقال موسى -في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع لممثلي أحزاب وقوى سياسية بمكتبه اليوم الثلاثاء – إنه تم الاتفاق على انضمام “تحالف الوفد المصري” ضمن تحالف مدني واسع يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والكيانات،وسيعقب اجتماع اليوم مشاورات مع المصريين الأحرار والتيار المدنى الديمقراطي الذي يضم حزب الدستور،إلا أنها لم تسفر عن نتيجة .

وأضاف أنه تم تكليف الدكتور عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عماد جاد المستشار السياسي لمركز الاهرام، بوضع وثيقة التحالف خلال 48 ساعة على أن يتم عرضها على قيادات التحالف الأحد المقبل ، لافتا إلى أن التحالف قد يحمل تحالف الامة المصرية.

حضر اللقاء كل من سيد عبد العال رئيس حزب “التجمع” ومحمد العرابي مؤسس حزب “المؤتمر” ومحمود بدر المنسق العام لحركة “تمرد” ومحمد نبوي المتحدث باسم الحركة وعمرو الشوبكي ومحمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، وبهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب “الوفد”.