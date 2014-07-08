وزير التموين ينفي رفع الدعم عن السلع التموينية ويؤكد:العجز سيؤدي لتضخم كبير

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن قرار خفض الدعم عن الوقود الهدف منه هو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلي أنه سوف يتم إستغلال الأموال الناتجة عن خفض الدعم في تنفيذ مشروعات للفقراء ومحدودي الدعم، مؤكداً عدم صحة ما يتردد عن رفع الدعم عن السلع التموينية.

وأضاف حنفي أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تعتبر حكومة مقاتلين وإستطاعت التصدي لملفات فشلت فيها الحكومات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تعمل في أجواء صعبة والدين الداخلي قد وصل لحوالي 2 ترليون جنيه.، مشدداً علي أن زيادة العجز المالي الداخلي سيؤدي لحدوث تضخم جامح.

وأشار إلي انه يوجد حوالي 1.5 مليون مستفيد جديد من معاش الضمان الاجتماعي، منوهاً أن دعم الوقود كان يتم تقسيمه بالتساوي بين الفقراء والاغنياء.

وأضاف حنفي أن هناك 20 سلعة جديدة سوف تضاف علي قائمة السلع التموينية.