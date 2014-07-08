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أهالي كفر صقر يناشدون السيسي بالتدخل لوقف تجاوزات رئيس المدينة وتجاوزه عن استغلال سائقي الأجرة

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أهالي كفر صقر يناشدون السيسي بالتدخل لوقف تجاوزات رئيس المدينة وتجاوزه عن استغلال سائقي الأجرة أهالي كفر صقر يناشدون السيسي بالتدخل لوقف تجاوزات رئيس المدينة وتجاوزه عن استغلال سائقي الأجرة

سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية

رفض محمد عبدالبديع الشوادفي رئيس مجلس مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية مقابلة المواطنين المحتجين علي رفع الأجرة بجميع الطرق التي تربط بين القري والمركز، ومركز كفر صقر والمراكز الأخري بشكل اعتبروه مبالغ فيه.

واتهم مواطنون – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- لوكالة أنباء ONA  رئيس مجلس المدينة بالتواطؤ مع السائقين وادارة المواقف بالمركز، خاصة أنه لم يحاول بأي شكل تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء و محافظ الشرقية في اصدار تعريفة علي أساس المسافات الفاصلة بين القري والمركز وكذلك المسافات بين مركز كفر صقر والمراكز الأخري ولاسيما الزقازيق، مؤكدين أنه رفض الاستماع لشكاواهم وتركهم فريسة لاستغلال السائقين.

وأضاف المواطنون أن الأجرة الحالية قبل زيادتها تعتبر مرتفعة وغير عادلة، وجاءت الزيادات التي فرضها سائقو سيارات الأجرة لتزيد أعباء المواطن البسيط ، ورئيس مجلس المدينة لايحرك ساكنا في موقف يشير إلي وجود علاقة غير طبيعية مع السائقين، موضحين أن الطريق الذي يربط بين كفر صقر وقرية الحوامدة لايتجاوز 7 كيلو وكذلك القضاة وأبو عمران والأجرة ارتفعت لـ 2 جنيه كـ”بلطجة” ، حسب وصف الأهالي.

وناشد أهالي كفر صقر الرئيس عبدالفتاح والمهندس إبراهيم محلب باتخاذ اجراءات رادعة ضد رئيس مجلس مدينة كفر صقر وتكليف محافظ الشرقية بالتحقيق في هذا التواطؤ الواضح ، خاصة أن محافظ الشرقية الدكتور سعيد عبدالعزيز أعلن مواجهته لاستغلال سائقي الأجرة لارتفاع الوقود، لكن يبدو أن كفر صقر سقطت من خريطة المحافظة عن عمد ومع سبق الاصرار والترصد.

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أونا

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