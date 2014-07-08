ننشر تشكيل مباراة البرازيل وألمانيا فى الدور قبل النهائي بالمونديال
يقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مينيراو، مباراة أصحاب الارض المنتخب البرازيلي مع نظيره الألماني ضمن نصف نهائي كأس العالم 2014 لكرة القدم .
تشكيل المنتخب الألمانى سيكون نفس تشكيل مباراة فرنسا، ويضم: نوير في حراسة المرمى، لام، بواتينج، هوملز، هوفيديس، خضيرة، كروس، شفاينشتايجر، أوزيل، كلوزه، مولر.
بينما يضم تشكيل المنتخب البرازيلى: سيزار في حراسة المرمى، مايكون، لويز، دانتى، مارسيلو، جوستافو، فيرناندينهو، أوسكار، ويليان، هالك، فريد.