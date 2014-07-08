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ننشر تشكيل مباراة البرازيل وألمانيا فى الدور قبل النهائي بالمونديال

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البرازيل و ألمانيا

البرازيل و ألمانيا

 

يقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مينيراو، مباراة أصحاب الارض البرازيلي مع نظيره الألماني ضمن نصف نهائي كأس العالم 2014 لكرة القدم .

تشكيل المنتخب الألمانى سيكون نفس تشكيل مباراة فرنسا، ويضم: نوير في حراسة المرمى، لام، بواتينج، هوملز، هوفيديس، خضيرة، كروس، شفاينشتايجر، أوزيل، كلوزه، مولر.

بينما يضم تشكيل المنتخب البرازيلى: سيزار في حراسة المرمى، مايكون، لويز، دانتى، مارسيلو، جوستافو، فيرناندينهو، أوسكار، ويليان، هالك، فريد.

التشكيل

التشكيل

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