مسؤول أمني بمقديشو: مقتل 9 مهاجمين على الأقل للقصر الرئاسي

أعلن المسئول الامني في مقديشو عابدي أحمد أن الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على القصر الرئاسي في مقديشو قد انتهى، بمقتل 9 من المهاجمين على الأقل قتلوا.

وأشارأحمد -في تصريح اوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء- إلى أن هناك 9 مهاجمين على الاقل قتلوا جميعا، والوضع تحت السيطرة والهجوم انتهى”.

وأوضح أن هناك 8 انفجارات قد وقعت في نهاية القتال ويعتقد انها ناجمة عن سترات انتحارية، حيث فجر المهاجمون انفسهم.

وكان مسلحون قد شنوا هجوما على القصر الرئاسي الصومالي في العاصمة “مقديشيو” حيث تعرض لانفجار قنبلة واطلاق نار، و يشبه هذا الهجوم العمليات السابقة لحركة الشباب الصومالية الاسلاميين التابعة لتنظيم القاعدة.

ومن جانبه، أكد علي حسين ضابط بالشرطة أنه تم شن هجوما على القصر الرئاسي وان مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تقع خلف حرم القصر .

واضاف حسين أنه وقع انفجار شديد وقوات الأمن اشتبكت مع المهاجمين وذلك دون تحديد ما إذا كان المسلحين استطاعوا اقتحام جدران القصر والمعروفة باسم “فيلا صوماليا”، وأوضح شهود عيان أنه سمع دوي تبادل لاطلاق النار كثيف وانفجارات أخرى.

يذكر أن القصر الرئاسي قد تعرض في شهر فبراير الماضي لاعتداء من نفس النوع والذي ارتكبها حركة الشباب الذين هاجموا البرلمان في شهر مايو الماضي.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية لاتزال تسيطرعلى مناطق ريفية واسعة وذلك عقب طردهم من العاصمة عام 2011 من قبل القوة الأفريقي “أميصوم” والتي تضم 22 ألف جندي حاليا.