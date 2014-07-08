مقتل 197 من تجار نيجيريا علي يد بوكو حرام في 3 أشهر

أعلنت نقابة التجار بنيجيريا مقتل 197 تاجرا واصابة 137 في تفجيرات نفذها مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة بأسواق بمناطق مختلفة من شمال شرق ووسط البلاد خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وذكر بيان لرئيس النقابة كين اوكاهو اليوم الثلاثاء، ان هذه الأرقام لا تشمل التجار الذين سقطوا في اطلاق نار خارج الأسواق، معربا عن أسفه لارتفاع عدد الضحايا بهذه الطريقة.

كان رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان قد اتهم في وقت سابق بوكو حرام بقتل 12 الف مواطن واصابة نحو 8 الاف وتشريد آلاف الأبرياء، وذلك منذ ان بدأت الجماعة تمردها شمال شرق البلاد عام 2009.

وقال جوناثان في كلمة له خلال مؤتمر الأمن ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية، بما فيها بوكو حرام، بالعاصمة الفرنسية باريس منذ اسابيع ان الجماعة لديها خطة لزعزعة الإستقرار في نيجيريا والسيطرة عليها.

وأكد جوناثان ان الجماعة تحاول فرض معتقداتها علي النيجيريين بالقوة وتحويل نيجيريا الي قاعدة للتطرف بوسط وغرب أفريقيا بل وفي القارة السمراء بأكملها.