نقابة الطيارين تكرم وزير الطيران المدني

كرمت نقابة الطيارين المدنيين الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى وتم منحه درع نقابة الطيارين وشهادة تقدير , كما تم تكريم 8 من الطيارين العاملين بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة بعد بلوغهم سن المعاش لتميزهم طوال فترة عملهم وتم منحهم مكافأة مالية قدرها 8000 جنيه و شهادات تقدير بالاضافة الى تكريم 75 طيارا تقديرا لتميزهم فى عملهم .. جاء ذلك عقب حفل افطار جماعى اقامته نقابة الطيارين بفندق الميرديان بالمطار .

> القى وزير الطيران خلال الاحتفال كلمة قصيرة أشاد بدور الطيارين و شهد الحفل حضور الطيار أشرف عبد الباقى نقيب الطيارين والطيار سامح حفنى رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران والطيار حلمى رزق رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية ” أكسبريس” .