المطربة الفلسطينيه ريم بنا:غزة تتكلم دمار وحرائق بعد العدوان الإسرائيلى

بأبيات شعر حماسيه علقت المطربه الفلسطينيه ريم بنا على ما ، تتعرض له “غزة” من عدوان إسرائيلى ،ووصفت صمود المدينه ،بأنها أصبحت تتكلم عرقا،ودما،وحرائق.

> وكتبت ريم . إن غـزة لا تباهى بأسلحتها وثوريتها وميزانيتها/ إنها تقدَم لحمها المُر وتتصرًف بإرادتها وتسکب دمها/ وغزة لا تتقن الخطابة .. ليس لغزة حنجرة/ مسام جلدها هي التي تتکلًم عرقاً ودماًوحرائق/غزة..تقصف..فلسطين تقاوم.