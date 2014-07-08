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المطربة الفلسطينيه ريم بنا:غزة تتكلم دمار وحرائق بعد العدوان الإسرائيلى

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المطربة الفلسطينيه ريم بنا:غزة تتكلم دمار وحرائق بعد العدوان الإسرائيلى المطربة الفلسطينيه ريم بنا:غزة تتكلم دمار وحرائق بعد العدوان الإسرائيلى

بأبيات شعر حماسيه علقت المطربه الفلسطينيه ريم بنا على ما ، تتعرض له “غزة” من عدوان إسرائيلى ،ووصفت صمود المدينه ،بأنها أصبحت تتكلم عرقا،ودما،وحرائق.
> وكتبت ريم . إن غـزة لا تباهى بأسلحتها وثوريتها وميزانيتها/ إنها تقدَم لحمها المُر وتتصرًف بإرادتها وتسکب دمها/ وغزة لا تتقن الخطابة .. ليس لغزة حنجرة/ مسام جلدها هي التي تتکلًم عرقاً ودماًوحرائق/غزة..تقصف..فلسطين تقاوم.

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