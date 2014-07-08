أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإخواني الهارب عبد الرحمن عز: «مش عارف مصيري أيه التأشيرة هتخلص بعد 24 يوما»

Google+ Print
الإخواني الهارب عبد الرحمن عز: «مش عارف مصيري أيه التأشيرة هتخلص بعد 24 يوما» الإخواني الهارب عبد الرحمن عز: «مش عارف مصيري أيه التأشيرة هتخلص بعد 24 يوما»

 

عبد الرحمن عز

 

قال عبد الرحمن عز، عضو تنظيم الإخوان، الهارب إلى قطر، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، إنه يتواجد في شقة مع أحد أصدقائه هو وابنته وزوجته، مشيرًا إلى أنه لا يعرف مصيره.

ونشر عز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائًلا: “والله العظيم قاعد في شقة واحد صاحبي أنا ومراتي وبنتي.. ومش عارف مصيري إيه بعد إما التأشيرة تخلص وفاضلها 24 يوم”.

وأضاف قائًلا: “لا شغل ولا إقامة ولا فلوس ولا عارف أرجع بلدي.. ومحروم من أهلي.. وأمي وأبويا معرفتش حتي أودعهم وبقالي سنتين مطارد حتي في عهد مرسي اتسجنت واتبهدلت.. ولا عارف حتى أتعالج وأطلع الخرطوش من عيني ومن جسمي.. مش عايز حاجة من حد.. بس كفوا عنا أذاكم”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا