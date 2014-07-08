الإخواني الهارب عبد الرحمن عز: «مش عارف مصيري أيه التأشيرة هتخلص بعد 24 يوما»

قال عبد الرحمن عز، عضو تنظيم الإخوان، الهارب إلى قطر، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، إنه يتواجد في شقة مع أحد أصدقائه هو وابنته وزوجته، مشيرًا إلى أنه لا يعرف مصيره.

ونشر عز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائًلا: “والله العظيم قاعد في شقة واحد صاحبي أنا ومراتي وبنتي.. ومش عارف مصيري إيه بعد إما التأشيرة تخلص وفاضلها 24 يوم”.

وأضاف قائًلا: “لا شغل ولا إقامة ولا فلوس ولا عارف أرجع بلدي.. ومحروم من أهلي.. وأمي وأبويا معرفتش حتي أودعهم وبقالي سنتين مطارد حتي في عهد مرسي اتسجنت واتبهدلت.. ولا عارف حتى أتعالج وأطلع الخرطوش من عيني ومن جسمي.. مش عايز حاجة من حد.. بس كفوا عنا أذاكم”.