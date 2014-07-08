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نقابة الأطباء تفتح النار على مصطفى شعبان

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نقابة الأطباء تفتح النار على مصطفى شعبان نقابة الأطباء تفتح النار على مصطفى شعبان

الأربعاء 09-07-2014 16:34

أزمات مسلسلات رمضان تتوالى وآخر الأزمات التي ظهرت على الساحة أزمة مسلسل "أمراض نسا" حيث يواجه مصطفى شعبان هجوماً حاداً من عدد كبير من الأطباء وبالتحديد أطباء الأمراض النسائية حيث يعتبرون أن المسلسل يسيء لهم بشكل كبير. ويساندهم في حملة الهجوم دكتور خالد عبد الدايم نقيب الأطباء الذي أعرب عن استيائه الشديد من المسلسل ومن تقديمه لطبيب أمراض النساء وهو يشرب حشيش ويقيم علاقات نسائية مشبوهة. كما يواجه المسلسل هجوماً حاداً أيضاً على "الفيس بوك" بسبب ضعف مستوى العمل والاستخفاف بعقلية المشاهد إضافة إلى أن العمل لا يتناسب مع قدسية شهر رمضان لما فيه من علاقات مشبوهة ومخدرات وغيرها.
وحتى الآن لم تتخذ نقابة الأطباء إجراء ضد المسلسل ولم يعلن دكتور خالد عبد الدايم ما إذا كان سيتم تحريك دعوى قضائية ضد العمل أم لا.

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