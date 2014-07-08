الملكة إليزابيث تأمر الأمير تشارلز بالانفصال عن زوجته

بعد أن امتدّت علاقتهما لأكثر من 3 عقود، وبعد زواج استمرّ لـ9 أعوام، أمرت الملكة Elizabeth ابنها الأمير Charles بأن يُطلّق زوجته الدوقة Camilla Parker-Bowles.

وقد ذكرت مجلة "Globe"، في عددها الخاص بشهر تموز، أنّ الملكة قالت للأمير بأنّ عليه المضيّ قدماً في الطلاق والتوقّف عن تهدئة زوجته المدمنة على الكحول.

وأضافت المجلة أنّ أكثر ما يُغضب Camilla هو أنها تتوقّع أنّ الملكة ستمنح العرش للأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton، قبل وفاتها، وبذلك لن تُصبح هي الملكة، وعليها بالتالي تسوية الطلاق بمبلغ 350 مليون دولار كي لا تخرج فارغة اليدين من القصر.

وهي من أجل الحصول على هذا المبلغ تعمد إلى تهديد القصر بالكشف عن أسرار العائلة.

من ناحيتها، تبدو الملكة مطمئنة إلى ما سيحصل، وهي قد أمرت ابنها لذلك بالانفصال عنها، من دون إعطائها أيّ مبلغ ماليّ، حتى أنها تناقشت مع Camilla بطريقة حادّة في هذا الموضوع، حيث قالت لها إنها عار وتحتاج العائلة إلى التخلّص منها.

يُذكر أنّ علاقة Camilla Parker-Bowles والأمير Charles بدأت منذ أن كان متزوّجاً بالأميرة Diana، منذ 30 عاماً، ولكنهما عقدا قرانهما في 9 نيسان 2005، فهل من الممكن أن يشهد القصر فضائح كبيرة تعود إلى أيّام الأميرة الراحلة Diana بعد هذا الطلاق؟!

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"